O Frankfurt regressou este domingo às vitórias e sorriu na receção ao Kiel, por 3-1, na 22.ª jornada da liga alemã.

Depois de três empates consecutivos, o Frankfurt arrancou com força e ao intervalo já vencia por dois e com a possibilidade de ter aumentado a vantagem ainda mais: Hugo Larsson (18m) e Tuta (37m) marcaram os golos, enquanto que Hugo Ekitike falhou uma grande penalidade à entrada para o intervalo.

Na segunda parte, Can Uzun aumentou a vantagem e fez o terceiro. Aos 73 minutos, Finn Porath reduziu, mas o lanterna vermelha não conseguiu mais que a derrota.

Relativamente à classificação, o Frankfurt está em terceiro lugar, com 42 pontos, e aproxima-se do Bayer Leverkusen (47). O Kiel está em último, com apenas 13.

Veja o resumo do Frankfurt-Kiel:

Werder Bremen de André Silva escorrega

A jogar em casa, o Werder Bremen perdeu com o Hoffenheim, por 3-1. O português André Silva foi lançado ao intervalo e o benfiquista David Jurásek permaneceu no banco da equipa visitante.

Aos sete minutos, o Werder Bremen já vencia com autogolo de Nsoki, mas o conforto desapareceu e foram para o intervalo a perder, com Stach (28m) e Bischof (44m) a colocarem o Hoffenheim na frente.

Na segunda parte, Gift Orban selou o marcador aos 63 minutos.

O Werder Bremen perdeu a possibilidade de se aproximar de lugares europeus e está em décimo, com 30 pontos. O Hoffenheim está em 15.º, com 21.

Mainz sorri no terreno do Heidenheim

Por fim, o Mainz venceu o Heidenheim por 2-0 e subiu aos lugares europeus.

Burkardt (28m) e Weiper (49m) apontaram os tentos.

Com este resultado, o Mainz está em sexto lugar, com 35 pontos. O Heidenheim encontra-se em 16.º, com 14.

