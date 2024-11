O Friburgo vinha de uma derrota na última jornada do campeonato alemão e, este domingo, voltou a escorregar, desta feita cedendo um empate caseiro com o Mainz (0-0).

Os anfitriões ficaram a zeros e, assim, seguem no sexto lugar da liga alemã, com 16 pontos, a um do terceiro lugar, ao qual poderiam ter ascendido em caso de vitória. Já o Mainz, é 13.º colocado, com dez pontos.

No outro jogo do dia, o Borussia Monchengladbach venceu na receção ao Bremen, por 4-1.

Plea (11m), um autogolo de Friedl (12m), Honorat (45m) e Stoger (67m) valeram o triunfo dos anfitriões, ao passo que Keke Topp reduziu para os forasteiros.

Com esta vitória, a equipa de Monchengladbach ultrapassa o adversário desta nona jornada e sobe ao nono lugar, com 13 pontos. Na posição imediatamente abaixo, com menos um ponto, está o Bremen.

A classificação da liga alemã