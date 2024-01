O Borussia Dortmund recebeu e venceu o Bochum por 3-1 e somou a terceira vitória consecutiva na Bundesliga. Gonçalo Paciência entrou no segundo tempo na equipa visitante.

Fullkrug, na sequência de uma grande penalidade, aos sete minutos, inaugurou o marcador no Signal Iduna Park, mas Schlotterbeck, em cima do intervalo, fez um autogolo e levou o jogo empatado para os balneários.

No segundo tempo, Fullkrug voltou a estar em destaque. O avançado bisou aos 72 minutos e completou o hat-trick aos 90+1 minutos, também de penálti, numa altura em que Gonçalo Paciência já estava em campo.

Com este resultado, o Dortmund está no quarto lugar da Bundesliga, com 36 pontos. O Bochum ocupa o décimo quarto posto, com 20 pontos.

No outro jogo da tarde, o Union Berlin, com Diogo Leite a titular, venceu o Darmstadt por 1-0, graças a um golo de Hollerbach aos 62 minutos.

VIDEOS: IMAGENS ELEVEN NA DAZN