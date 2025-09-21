Internacional
Alemanha: génio de Karim Adeyemi garante triunfo ao Dortmund
Borussia aplica a primeira derrota da temporada ao Wolfsburgo e isola-se na vice-liderança da Bundesliga
Ainda sem Fábio Silva, a recuperar de lesão, o Borussia Dortmund somou a terceira vitória consecutiva na Bundesliga, na receção ao Wolfsburgo, que derrotou por 1-0.
Poucos dias depois do louco jogo de Turim, com a Juventus (4-4) para a Liga dos Campeões, o Borussia assinou uma exibição mais sólida diante de um adversário que ainda não tinha perdido no campeonato.
O único golo do jogo surgiu ao minuto 20, construído pelo talento de Karim Adeyemi, que bateu Kamil Grabara com um remate forte, de fora da área.
O triunfo na quarta jornada da Liga alemã permite ao Borussia Dortmund isolar-se na segunda posição, com 10 pontos, menos dois do que o líder, Bayern Munique. Quanto ao Wolfsburgo baixou ao 12.º posto, com cinco pontos.
