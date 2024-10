Se havia dúvidas em torno de Sehrou Guirassy na época de estreia no Borussia Dortmund, depois de uma temporada fulgurante ao serviço do Estugarda, em 2023/24, o avançado guineense parece dissipá-las. Na época passada marcou 30 golos em 30 jogos: nesta, leva sete golos em sete jogos.

Guirassy marcou o segundo tento do Borussia Dortmund na noite desta sexta-feira, diante do St. Pauli, numa vitória arrancada a ferros (2-1).

Remi Bensabaini abriu o marcador aos 43 minutos, de cabeça. Na segunda metade, Eric Smith empatou com um grande remate de longe e lançou algum nervosismo em Dortmund. Mas cinco minutos depois, aos 83m, chegou Guirassy de cabeça, ao segundo poste, para devolver a vantagem aos amarelos.

Com esta vitória, o Borussia fica em quarto lugar mas a apenas um ponto de distância da liderança da Bundesliga. Já o St. Pauli fica em zona de despromoção, no 16.º lugar. O próximo jogo do Borussia conta para a Liga dos Campeões, numa deslocação até ao reduto do Real Madrid, na terça-feira.