E vão três jogos seguidos sempre a pontuar para o Hamburgo na Bundesliga, que goleou o Mainz por 4-0 num domingo em que Tiago Tomás foi utilizado no triunfo do Estugarda frente Heidenheim.

Com o português Daniel Fernandes na baliza e Fábio Baldé a entrar para o derradeiro quarto de hora, o Hamburgo viveu uma tarde de sonho na Bundesliga, ao bater o Mainz por 4-0.

Rayan Philippe destacou-se com um bis, mas o momento alto do encontro foi assinado por Jean-Luc Dompé, aos 52 minutos, quando fez o 3-0 após um lance individual de grande categoria.

Também neste domingo, o Estugarda, de Tiago Tomás [entrou aos 57m], somou a terceira vitória consecutiva na Liga alemã, diante do Heidenheim [1-0], que lhe permite ficar a apenas um ponto de distância do pódio da classificação.

O único golo do jogo foi apontado por Bilal El Khannouss, aos 65 minutos, com um remate colocadíssimo.

Quanto ao jogo entre Borussia Monchengladbach e Friburgo terminou empatado a zero.

