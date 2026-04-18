O Leipzig venceu na visita ao Frankfurt (3-1), a contar para 30.ª jornada da Liga alemã. Conrad Harder, ex-Sporting, saltou do banco e precisou apenas de dois minutos para fazer o gosto ao pé.

As equipas foram para intervalo com o jogo empatado a um golo. Primeiro, o Leipzig inaugurou o marcador pelos pés de Yan Diomande (27m). A resposta da equipa da casa não demorou muito tempo. Hugo Larsson, jovem sueco de 21 anos, voltou a colocar tudo igual aos 34 minutos.

Na segunda metade o Leipzig voltou a passar para a frente do marcador. Antonio Nusa, avançado norueguês, devolveu a vantagem à equipa (70m).

O resultado ficou fechado já nos instantes finais e chegou com toque leonino. Conrad Harder, ex-Sporting, saltou do banco aos 79 minutos e precisou apenas de dois minutos para estabelecer o 3-1 final (81m). Apontou o terceiro golo na temporada.

Com este triunfo, o Leipzig sobe provisoriamente ao terceiro lugar com 59 pontos – com três de vantagem do Estugarda de Tiago Tomás, que ainda não jogou nesta jornada.

O Frankfurt, por sua vez, continua na sétima posição com 42 pontos – a dez dos lugares europeus.

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