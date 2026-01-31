O Hoffenheim deu seguimento à boa fase na Bundesliga este sábado, ao somar a quinta vitória consecutiva frente ao Union Berlim, de Diogo Leite, que contribuiu, inadvertidamente, para a derrota da sua equipa, por 3-1, com um autogolo.

O momento infeliz do defesa-central português aconteceu aos 47 minutos, num desvio malsucedido a um remate de Touré, e valeu o 3-0 ao Hoffenheim, que na primeira parte já tinha visto Kramaric bisar (42m, de penálti, e 45m).

A meio do segundo tempo, Rani Khedira ainda reduziu para a equipa da capital alemã, que somou a segunda derrota seguida no campeonato. Já o Hoffenheim não perde há já oito jornadas e chega aos 42 pontos, igualando, à condição, o Borussia Dortmund na vice-liderança da Liga alemã.

A grande surpresa da 20.ª ronda aconteceu em Leipzig, onde o aflito Mainz venceu por 2-1. Os touros até marcaram primeiro, pelo ex-Sporting, Conrad Harder, de cabeça (40m), mas os visitantes deram a volta por Nadiem Amiri (45+5m, de penálti) e Silas, este na sequência de um excelente lance individual, a abrir o segundo tempo. O Leipizig ainda cheirou o empate aos 62 minutos, quando Rômulo atirou ao poste, mas o Mainz conseguiu segurar a preciosa vantagem até final.

Além de ter visto o Hoffenheim fugir no pódio da Bundesliga, o Leipzig permitiu ainda a aproximação do Bayer Leverkusen na corrida pelos lugares de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.

Os farmacêuticos venceram em Frankfurt por 3-1, num jogo em que Grimaldo (ex-Benfica) esteve em evidência, ao ter assistido Arthur para o primeiro golo da tarde (26m) e participado no lance do 2-0, apontado por Malik Tillman (33m).

O Eintracht esboçou uma resposta na segunda parte, sobretudo após o golo de Robin Koch (50m), mas a expulsão, aos 70 minutos, de Ellyes Skhiri (viu dois amarelos no espaço de um minuto), deitou por terra as esperanças dos locais, que não ganham qualquer jogo desde meados de dezembro do ano passado. No período de compensação, o Bayer fechou as contas por Aleix Garcia (90+3m).

Um bis de Michael Gregoritsch (41 e 59m) permitiu ao Augsburgo dar a volta ao St. Pauli (2-1), que se tinha adiantado no marcador aos 32 minutos por Daniel Sinani, de penálti. Rúben Ribeiro não saiu do banco no Augsburgo, que vinha de um triunfo na casa do Bayern e alargou para quatro o número de jogos seguidos sem perder no campeonato.

Ainda neste sábado, Keke Topp saltou do banco aos 88 minutos para salvar um ponto ao Werder Bremen, com um golo ao minuto 90+4, na receção ao Borussia Mönchengladbach (1-1). Aos 61 minutos, Haris Tabakovic tinha adiantado os forasteiros no resultado.

Às 17h30 deste sábado arranca o Hamburgo-Bayern Munique. Para domingo estão agendados os jogos Estugarda-Friburgo (14h30) e Borussia Dortmund-Heidenheim (16h30).