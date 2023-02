Atual detentor do troféu, o Leipzig apurou-se esta quarta-feira para os oitavos de final da Taça da Alemanha, ao vencer na receção ao Hoffenheim, por 3-1.

Com André Silva no onze titular, o conjunto orientado por Marco Rose adiantou-se no marcador aos oito minutos: Konrad Laimer assistiu Emil Forsberg para o 1-0.

Em cima do intervalo, Laimer vestiu-se de goleador e fez o 2-0.

Já dentro do último quarto de hora da partida, o Hoffenheim, que contou o sportinguista Eduardo Quaresma no banco – John Brooks, ex-Benfica, foi titular –, conseguiu reduziur, por Kasper Dolberg, mas Timo Werner fez o 3-1 pouco depois e fechou o encontro.