Ao perder em Estugarda (3-1), o Bayer Leverkusen comprometeu seriamente o apuramento para a próxima edição da Liga dos Campões, objetivo o Leipzig, que derrotou o cada vez mais aflito St. Pauli (2-1), garantiu matematicamente.

No jogo grande da 33.ª jornada da Bundesliga, o Bayer Leverkusen não podia ter pedido melhor arranque em Estugarda, já que marcou logo no minuto inicial, por Aleix García.

Só que, até ao intervalo, a equipa da casa deu a volta ao marcador por Ermedin Demirovic (5m) e Max Mittelstadt (45+7m, de penálti), e fez o 3-1 no arranque da segunda metade, por Deniz Undav (58m), já depois de Demirovic ter visto um golo ser-lhe anulado por fora de jogo.

O avançado português Tiago Tomás foi lançado na equipa do Estugarda aos 68 minutos, participando num triunfo muito importante dos Die Roten, nas contas pelo acesso à próxima edição da Liga dos Campeões. Por seu turno, os Farmacêuticos precisam de vencer o Hamburgo na última jornada e esperar que Estugarda e Hoffenheim percam para o conseguir.

Ao vencer o Werder Bremen por 1-0, o Hoffenheim mantém-se na corrida pela Champions. Num jogo marcado pela expulsão de Sugawara logo aos 5 minutos, no Bremen, Touré definiu o resultado a meio da primeira parte.

Quem já está matematicamente apurado para a Champions é o Leipzig, que ganhou por 2-1 ao St. Pauli. Xaver Schlager (45m) e Willi Orban (55m) marcaram pelos Touros, tendo Abdoulie Ceesay apontado o tento de honra dos forasteiros, que com a derrota deste sábado já só podem chegar ao lugar do play-off de manutenção na Bundesliga.

Já o Augsburgo, com o avançado português Rúben Ribeiro em campo nos últimos minutos, venceu confortavelmente o Borussia Mönchengladbach por 3-1, elevando para seis o número de partidas consecutivas sem perder no campeonato.

Michael Gregoritsch (24m e 72m) e Robin Fellhauer (42m) marcaram pelo Augsburgo, sendo que ambos viram ainda um golo ser-lhes anulado, em ambos os casos por fora de jogo. No período de compensação, Giovanni Reyna reduziu para o Borussia (90+2m).

A 33.ª jornada da Bundesliga prossegue esta tarde com o Wolfsburgo-Bayern Munique, que arranca às 17h30.