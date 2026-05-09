Alemanha: Leipzig garante Champions, Leverkusen complica contas
Derrota em Estugarda, que contou com Tiago Tomás na segunda parte, deixa Bayer mais longe da Liga dos Campeões
Derrota em Estugarda, que contou com Tiago Tomás na segunda parte, deixa Bayer mais longe da Liga dos Campeões
Ao perder em Estugarda (3-1), o Bayer Leverkusen comprometeu seriamente o apuramento para a próxima edição da Liga dos Campões, objetivo o Leipzig, que derrotou o cada vez mais aflito St. Pauli (2-1), garantiu matematicamente.
No jogo grande da 33.ª jornada da Bundesliga, o Bayer Leverkusen não podia ter pedido melhor arranque em Estugarda, já que marcou logo no minuto inicial, por Aleix García.
Só que, até ao intervalo, a equipa da casa deu a volta ao marcador por Ermedin Demirovic (5m) e Max Mittelstadt (45+7m, de penálti), e fez o 3-1 no arranque da segunda metade, por Deniz Undav (58m), já depois de Demirovic ter visto um golo ser-lhe anulado por fora de jogo.
O avançado português Tiago Tomás foi lançado na equipa do Estugarda aos 68 minutos, participando num triunfo muito importante dos Die Roten, nas contas pelo acesso à próxima edição da Liga dos Campeões. Por seu turno, os Farmacêuticos precisam de vencer o Hamburgo na última jornada e esperar que Estugarda e Hoffenheim percam para o conseguir.
Ao vencer o Werder Bremen por 1-0, o Hoffenheim mantém-se na corrida pela Champions. Num jogo marcado pela expulsão de Sugawara logo aos 5 minutos, no Bremen, Touré definiu o resultado a meio da primeira parte.
Quem já está matematicamente apurado para a Champions é o Leipzig, que ganhou por 2-1 ao St. Pauli. Xaver Schlager (45m) e Willi Orban (55m) marcaram pelos Touros, tendo Abdoulie Ceesay apontado o tento de honra dos forasteiros, que com a derrota deste sábado já só podem chegar ao lugar do play-off de manutenção na Bundesliga.
Já o Augsburgo, com o avançado português Rúben Ribeiro em campo nos últimos minutos, venceu confortavelmente o Borussia Mönchengladbach por 3-1, elevando para seis o número de partidas consecutivas sem perder no campeonato.
Michael Gregoritsch (24m e 72m) e Robin Fellhauer (42m) marcaram pelo Augsburgo, sendo que ambos viram ainda um golo ser-lhes anulado, em ambos os casos por fora de jogo. No período de compensação, Giovanni Reyna reduziu para o Borussia (90+2m).
A 33.ª jornada da Bundesliga prossegue esta tarde com o Wolfsburgo-Bayern Munique, que arranca às 17h30.