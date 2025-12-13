Alemanha: Leverkusen de Grimaldo vence, tal como o Wolfsburgo
Martin Terrier e Robert Andrich marcaram os golos dos farmacêuticos
O Bayer Leverkusen ganhou neste sábado em casa ao Colónia, por 2-0, e ultrapassou o Hoffenheim e o Eintracht Frankfurt, que jogaram horas antes, voltando a ocupar o quarto posto da Liga alemã de futebol.
Os golos dos 'farmacêuticos' nesta partida da 14.ª ronda só surgiram no segundo tempo, através do avançado francês Martin Terrier, aos 66, e do médio Robert Andrich, aos 72. Alejandro Grimaldo jogou pelo Leverkusen.
Com o triunfo, após duas derrotas consecutivas na Bundesliga, o Bayer Leverkusen soma 26 pontos, os mesmos que o Hoffenheim e mais dois do que o Eintracht Frankfurt, agora os quinto e sexto classificados, respetivamente. Já o Colónia é nono com 16 pontos.
Logo atrás do Hoffenheim está o Eintracht Frankfurt (24 pontos), que ganhou ao Augsburgo (15.º com 13) graças a um golo solitário do japonês Ritsu Doan, aos 68 minutos.
Nos outros dois jogos disputados hoje na Alemanha, o Wolfsburgo (13.º com 15 pontos) venceu no terreno do Borussia Mönchengladbach (11.º com 16), por 3-1, com dois golos do austríaco Patrick Wimmer (aos quatro e aos 34 minutos) e um do argelino Mohamed Amoura (30), enquanto o grego Konstantinos Koulierakis marcou um autogolo aos 22.
E o duelo entre os 'aflitos' St. Pauli e Heidenheim terminou com a vitória dos primeiros, por 2-1, fruto de um 'bis' do avançado neerlandês Martijn Kaars (35 e 53 minutos), com Marvin Pieringer a fazer o único tento dos forasteiros.
Com os três pontos, o St. Pauli está em 16.º com 11 pontos, os mesmos do rival de hoje, que está no 17.º e penúltimo posto da tabela.
O líder Bayern Munique (37 pontos) só joga no domingo, frente ao 'lanterna vermelha' Mainz (seis pontos).