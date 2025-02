O Bayer Leverkusen tinha a possibilidade de encurtar distâncias para o Bayern Munique no jogo deste sábado, mas o empate a zero manteve as equipas separadas por oito pontos no topo da tabela.

A equipa de Xabi Alonso, campeã em título, foi superior durante todo o encontro e desperdiçou várias ocasiões claras de golo, enquanto os bávaros, com Raphael Guerreiro no banco e João Palhinha de fora, estiveram com um bloco recuado.

O Bayern nem sequer rematou na primeira parte e, na segunda, fez apenas dois remates, nenhum deles na direção da baliza.

A equipa de Vincent Kompany vai terminar a 22.ª jornada do campeonato alemão na liderança, com 55 pontos, enquanto o Leverkusen tem 47 e é segundo classificado.