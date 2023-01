O Bayer Leverkusen deu uma sapatada na crise e venceu (3-2) no terreno do Borussia Monchengladbach, no jogo que fechou a primeira jornada da Bundesliga após a paragem para o Mundial 2022.

A formação de Xabi Alonso chegou a estar a ganhar por 3-0, graças a golos de Bakker (21m), Adli (43m) e Amiri (67m). Num jogo em que contou com o benfiquista Weigl em campo os noventa minutos, o Monchengladbach ainda evitou a humilhação total, marcando por duas vezes nos dez minutos finais por Stindl.

Já não houve tempo para mais e o Leverkusen conseguiu com esta vitória subir ao nono lugar, com menos um ponto do que o oitavo classificado, que é precisamente o Monchengladbach.