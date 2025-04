O Bayer Leverkusen, que vinha de uma eliminação chocante aos pés do Arminia Bielefeld, na Taça da Alemanha, esteve perto de complicar as contas do título, mas venceu a visita ao Heidenheim (1-0), na 28.ª jornada da Liga germânica, graças a um golo em tempo de descontos.

Os «farmacêuticos» protagonizaram uma exibição desinspirada, praticamente sem ocasiões de golo e as melhores oportunidades pertenceram mesmo à equipa da casa, que fica a dever a si própria outro resultado.

Emiliano Buendía, com um remate colocado aos 90+1 minutos, decidiu a partida.

Com este resultado, o Leverkusen mantém-se na segunda posição, agora com 62 pontos, a seis do Bayern Munique, que venceu o Augsburgo (3-1) na véspera.

Também este sábado, o Borussia Dortmund goleou por 4-1 na visita ao Friburgo.

Karim Adeyemi abriu o marcador aos 34 minutos e os restantes golos dos visitantes foram apontados na segunda parte, por Chukwuemeka (51m), Guirassy (68m) e Jamie Gittens (79m). Maximilian Eggestein reduziu para o Friburgo, aos 88 minutos.

A vitória permite ao Dortmund subir ao oitavo posto, agora com 41 pontos, a apenas um do adversário desta tarde, que é sétimo classificado.

Já o Leipzig, ascendeu, à condição, ao quinto lugar, ao vencer por 3-1 na receção ao Hoffenheim, que jogou desde os 28 minutos em inferioridade numérica, por expulsão de Ostigard.

Tom Bischof abriu a contagem aos 11 minutos, mas Benjamín Sesko (24m), Baku (43m) e Yussuf Poulsen (84m) apontaram os golos da reviravolta.

Nos outros jogos, o Estugarda goleou por 4-0 no reduto do Bochum, enquanto Mainz e Kiel empataram a um golo.