Mainz e Borussia Monchengladbach empataram (1-1) no jogo inaugural da ronda oito da Bundesliga.



O conjunto visitado foi melhor na primeira parte, mas não materializou a superioridade na primeira metade. Fê-lo, de resto, no arranque da etapa complementar e graças a uma infelicidade de Stefan Laimer que marcou na própria baliza na tentativa de intercetar um cruzamento.



Volvidos dois minutos, aos 57, o Gladbach, que teve o ex-Benfica Weigl de início, chegou à igualdade. O cruzamento de Honorat foi de grande qualidade, mas a finalização de Kleindienst não ficou nada atrás. O golo do atacante acabou por fixer o resultado final.



O Mainz soma nove pontos e partilha o 9.º posto com Heidenheim e Estugarda, um lugar atrás do Borussia Monchengladbach, que é oitavo com dez pontos.



Classificação da Bundesliga