Manuel Neuer estabeleceu um novo recorde com a vitória no último 'Der Klassiker', em que o Bayern Munique bateu em casa o Borussia Dortmund por 2-1, no sábado.

Na sua 530.ª aparição na Bundesliga, o veterano guarda-redes atingiu a 363.ª vitória no campeonato alemão. Assim, tem mais uma do que o antigo colega Thomas Muller, que saiu no último verão para o Vancouver Whitecaps.

O primeiro triunfo de Neuer aconteceu na estreia pelo Schalke, o seu primeiro clube. Bateu o Alemannia Aachen por 1-0 em agosto de 2006.

Os planos de Neuer para a próxima temporada ainda são uma incógnita. Na sua última renovação de contrato, em fevereiro, afirmou: «O clube e eu queríamos realmente apenas mais um ano, e depois veremos se é hora de retirar-me.»

Neuer venceu 32 títulos pelo Bayern Munique, entre eles 12 campeonatos alemães e duas Ligas dos Campeões.