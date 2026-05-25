O Wolfsburgo regressa à II Liga alemã, 30 anos depois, depois de ter perdido o play-off com o Paderborn, que, por sua vez, volta à Bundesliga seis anos após a última presença na elite do futebol germânico.

O destino das duas equipas ficou decidido no prolongamento da segunda mão do play-off, depois do nulo registado no primeiro jogo.

A jogar em casa, o Paderborn ficou em desvantagem logo ao minuto 3, quando Dženan Pejčinović adiantou o Wolfsburgo no marcador, mas conseguiu empatar ainda na primeira parte, por Filip Bilbija [38m].

Pelo meio, Joakim Maehle foi expulso no Wolfsburgo [viu dois cartões amarelos em 14 minutos!], um dos momentos-chave da eliminatória.

A equipa da casa intensificou a pressão na segunda parte, terminou o jogo com mais de 30 remates tentados e viu o poste negar a Sven Michel o golo da vitória, ao minuto 90+2.

A sorte não parecia querer muito com o Paderborn, que teve o mérito de nunca desistir e acabou recompensado com o golo do capitão Laurin Curda, ao minuto 100.

O jogo terminou com uma grande defesa de Dennis Seimen, guarda-redes do Paderborn, na sequência de um cabeceamento de Amoura.

O Paderborn, que terminou a II Liga alemã no terceiro lugar, segurou o 2-1 até ao final do tempo extra e carimbou o regresso à Bundesliga.

Por sua vez, o Wolfsburgo, 16.º na última edição da Liga germânica, vê uma temporada muito atribulada terminar da pior forma. Os Lobos acompanham Heidenheim e St. Pauli na descida de divisão, em 2025/2026.