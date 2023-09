Boas notícias para Raphael Guerreiro: depois de voltar aos treinos há uma semana, após lesão, pode estrear-se pelo Bayern já esta terça-feira frente ao Preussen Munster, na primeira eliminatória da Taça da Alemanha.

Raphael Guerreiro, de 29 anos, mudou-se do Borussia de Dortmund para o Bayern esta época, mas esteve a recuperar de uma lesão muscular desde julho. Agora foi convocado pela primeira vez.

O técnico Thomas Tuchel admite a estreia do lateral português, até porque a equipa está «a iniciar uma série com jogos a meio da semana».

No entanto, na conferência de imprensa desta segunda-feira disse que ainda não tinha decidido quem vai ser titular.

O Bayern deve ter várias alterações na equipa, ainda que Tuchel não queira deixar passar a ideia de que este jogo, frente a uma equipa da terceira divisão, seja mais fácil ou menos importante. «Até pode ser que não façamos muita rotação», acrescentou.

A novidade maior até pode estar na baliza, com a possível estreia do israelita Daniel Peretz, de 23 anos, contratado ao Maccabi Tel Aviv esta temporada.

Recentemente, Sven Ulreich (35) substituiu o lesionado Manuel Neuer (37) na baliza do Bayern. Agora, ele está recebendo uma folga. "Sven está a fazer um excelente trabalho", elogiou Tuchel. Agora, porém, deve ter sua chance. "Isso foi discutido com ele, foi discutido com o treinador de guarda-redes", disse Tuchel. O jogador de 23 anos veio do antes da temporada.

«É importante para ele, é bom que esteja pronto em caso de emergência, só tem vantagens», explicou Tuchel, justificando ainda que é habitual no estrangeiro que o guarda-redes suplente seja utilizado na Taça.

Já o defesa neerlandês Matthijs de Ligt fica fora deste jogo, devido a queixas num joelho.

Tuchel espera é que a presença da equipa na Oktoberfest (o festival de cerveja de Munique) no domingo não cause estragos. «A ida ao festival faz parte da tradição do clube. Faltavam dois dias para o jogo, então é óbvio que nos comportámos bem e não exagerámos», disse o treinador.

