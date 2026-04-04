Mesmo sem o lesionado Harry Kane e com um errático Manuel Neuer de regresso à baliza, o Bayern Munique, que aos 80 minutos perdia por dois golos em Friburgo, assinou uma reviravolta incrível para vencer por 3-2, na 28.ª jornada da Bundesliga. O golo do triunfo surgiu ao minuto 90+9, pela nova pérola bávara, Lennart Karl.

De volta à ação, um mês depois, Neuer começou por brilhar com duas grandes defesas na primeira parte, mas borrou a pintura aos 71 minutos com uma saída estapafúrdia da baliza que permitiu a Lucas Holer empurrar para o 2-0.

Antes, a abrir o segundo tempo, Johan Manzambi tinha inaugurado o marcador com um “tiro” do meio da rua, momento que acelerou a entrada, nos bávaros, dos “pesos pesados” Michael Olise, Konrad Laimer e Jamal Musiala, com o português Raphael Guerreiro a ser um dos “sacrificados” por Vincent Kompany.

Como é seu timbre, a equipa de Munique não baixou os braços e, já depois de duas defesas incríveis do guarda-redes do Friburgo, Tom Bischof entrou em cena com dois belos golos (81 e 90+3 minutos), na sua estreia a marcar pelos bávaros. A reviravolta ficou completa ao minuto 90+9, por Lennart Karl.

Com o triunfo em Friburgo, o Bayern continua confortavelmente instalado na liderança da Bundesliga, agora com 73 pontos, mais 12 do que o Borussia Dortmund, que defronta o Estugarda a partir das 17h30 deste sábado.

Loucura em Leverkusen

O jogo da tarde da 28.ª jornada da Liga alemã aconteceu em Leverkusen, onde o Bayer levou de vencida o aflito Wolfsburgo por 6-3.

Os visitantes ainda chegaram ao intervalo em vantagem, por 3-2, mas sucumbiram à pressão dos Farmacêuticos no segundo tempo. Alex Grimaldo (ex-Benfica) bisou ainda na primeira parte e Edmond Tapsoba (ex-Vitória) completou a reviravolta aos 68 minutos.

Daniel Fernandes e Fábio Vieira foram titulares no empate do Hamburgo frente ao Augsburgo (1-1), que contou com Rodrigo Ribeiro nos últimos dez minutos e marcou pelo ex-Académico de Viseu, Arthur Chaves.

Com golos de Nusa (15m) e Romulo Cardoso (52m), o Leipzig ganhou ao Werder Bremen por 2-1, que reduziu por Musah no período de compensação. Já o Mainz surpreendeu o europeu Hoffenheim (2-1) e o Borussia Mönchengladbach-Heidenheim terminou empatado 2-2.