Cumprida a habitual pausa na viragem do ano, a Bundesliga regressou em grande estilo com um eletrizante duelo entre Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund, que teve dois golos para lá do minuto 90 e fechou com o marcador em 3-3, no arranque da 16.ª jornada.

A primeira meia hora de jogo trouxe dois golos, um para cada lado. Aos 10 minutos, Ryerson assistiu Maximilan Beier para o primeiro do Dortmund, mas Yilmaz Uzun repôs a igualdade pouco depois, de penálti.

O filme repetiu-se no segundo tempo, com o Borussia a tornar a colocar-se em vantagem, com um golo feliz de Felix Nmecha (a bola desviou em Larsson e ainda bateu no poste antes de entrar na baliza do Eintracht), e a equipa da casa a responder pelo estreante Younes Ebnoutalib. Tudo isto entre os minutos 68 e 71.

Antes, já Fábio Silva havia ido a jogo no Dortmund. O internacional português entrou com vontade em deixar a sua marca e foi numa jogada iniciada por si que os canarinhos quase tornavam a marcar ao minuto 78. Após um bom trabalho individual, abriu na esquerda para um cruzamento de Svensson que quase resultava num autogolo de Theate, mas Brown limpou o lance em cima da linha de baliza.

A queimar o minuto 90, Nico Schlotterbeck cabeceou à barra da baliza do Frankfurt, na sequência de um canto, e, na recarga, Fábio Silva, de bicicleta, atirou por cima.

Na resposta, Mahmoud Dahoud completou a reviravolta do Eintracht com um remate cruzado, colocadíssimo, sem hipótese de defesa para Kobel.

Só que o jogo não estava ainda resolvido. No último dos cinco minutos de compensação, Carney Chukwuemeka, que tinha entrado aos 87 minutos, fez o 3-3 final com uma finalização pouco ortodoxa, mas eficaz.

O empate permite ao Borussia Dortmund segurar a segunda posição na Bundesliga, ainda que possa terminar a jornada a 11 pontos de distância do líder, caso o Bayern Munique vença o Wolfsburgo. Já o Frankfurt iguala, à condição, na sexta posição, o Estugarda, que joga, no sábado, na casa do Bayer Leverkusen.