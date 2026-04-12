Alemanha: Tiago Tomás assiste na vitória diante do Hamburgo de Fábio Vieira
Avançado entrou aos 70 minutos, enquanto o ex-FC Porto foi titular
O Estugarda venceu o Hamburgo por 4-0, em jogo a contar para a 29.ª jornada da liga alemã. Tiago Tomás foi suplente utilizado e Fábio Vieira foi titular na equipa visitante.
Na luta pelo pódio da Bundesliga, o anterior adversário do FC Porto na Liga Europa entrou forte na partida. Aos 21 minutos, Leweling assistiu Stiller para o primeiro do encontro. Antes do intervalo, Fuhrich dilatou o marcador para 2-0, chegando ao sexto golo na temporada.
No segundo tempo, o extremo germânico encontrou Mittelstadt (56m), que deu continuidade à avalanche ofensiva do Estugarda. A formação de Fábio Vieira procurava responder, mas acabou mesmo por sofrer o quarto tento.
Depois de um golo anulado por fora de jogo e um penálti desperdiçado de Undav, El Khannouss mostrou o caminho para a goleada. Tiago Tomás encontrou o craque marroquino e chegou às dez contribuições para golo na temporada (seis golos e quatro assistências).
Com este resultado, o Estugarda ocupa o terceiro lugar, com 56 pontos. O Hamburgo, por sua vez, ocupa a 12.ª posição, com 31 pontos.
Noutros resultados, o Colónia venceu na receção ao Werder Bremen por 3-1 e mantém-se no 13.º lugar. Já a equipa visitante, permanece na luta pela manutenção, no 15.º lugar - uma acima da linha de água - com 28 pontos.