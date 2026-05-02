Em duelos da 32.ª jornada da Bundesliga, a principal divisão alemã, dois portugueses estiveram em destaque. Tiago Tomás (Estugarda) e Fábio Vieira (Hamburgo) marcaram nos respetivos jogos.

Tiago Tomás marcou o golo que empatou o duelo entre Hoffenheim e Estugarda, definindo o resultado em 3-3, aos 90+5m. O ex-Sporting somou o oitavo golo da temporada, sendo esta a sua melhor época nesse aspeto.



Noutro ponto da Alemanha, Fábio Vieira, emprestado pelo Arsenal, marcou o 2-1 que confirmou a reviravolta do Hamburgo em casa do Eintracht Frankfurt, aos 59 minutos.

Já Diogo Leite foi titular pelo Union Berlim e participou no empate a duas bolas na receção ao Colónia. Teve um grande corte aos 40 minutos, com a baliza aberta. Este empate garante a permanência dos berlinenses.

Rodrigo Ribeiro, emprestado pelo Sporting, foi suplente utilizado na vitória do Augsburgo sobre o Werder Bremen, por 3-1.

Por fim, o Bayern Munique, já campeão e apenas a cumprir calendário, empatou a custo em casa com o Heidenheim, último classificado. Os bávaros perdiam nos descontos da segunda parte, mas um auto-golo do guardião do Heidenheim concedeu um ponto aos bávaros, fixando o resultado em 3-3.

Assim, Estugarda e Hoffenheim mantiveram-se em quarto e quinto lugares, respetivamente. Hamburgo é 11.º, um lugar acima do Union Berlim, e o Augsburgo é nono classificado.