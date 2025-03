Num duelo que opôs dois portugueses, o Wolfsburgo venceu este sábado por 2-1, no reduto do Werder Bremen, a contar para a 24.ª jornada do campeonato alemão.

André Silva foi titular na equipa da casa, enquanto Tiago Tomás foi lançado nos visitantes aos 65 minutos.

A equipa forasteira adiantou-se logo aos seis minutos, por intermédio de Patrick Wimmer e dilatou a vantagem no segundo tempo, com o bis do austríaco (48m). Em cima do minuto 90, Mitchell Weiser fez o golo dos anfitriões.

O Wolfsburgo sobe ao sétimo posto da liga alemã, com 37 pontos, mais sete do que o Bremen, que é 12.º.

Também este sábado, o Borussia Dortmund venceu no terreno do St. Pauli (2-0), com golos de Serhou Guirassy (50m) e Karim Adeyemi (58m), mantendo-se na 10.ª posição.

Noutro jogo do dia, o Leipzig perdeu por 2-1 na receção ao Mainz.

Xavi Simons abriu o marcador logo aos dois minutos, mas Nadiem Amiri (52m) e Jonathan Burkardt (58m) operaram a reviravolta do Mainz, que sobe, à condição, ao quarto lugar, em zona de acesso à Champions, com 41 pontos.

Já o Hoffenheim venceu por 1-0 na visita ao Bochum, enquanto o Borussia Monchengladbach bateu o Heidenheim por 3-0.