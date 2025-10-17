O União de Berlim, com Diogo Leite a titular, venceu o Borussia M´gladbach por 3-1. Com este triunfo, a equipa do português regressou às vitórias depois de dois jogos sem vencer para a Liga alemã.

Danilho Doekhi, defesa neerlandês, inaugurou o marcador (3m) e bisou na partida ainda na primeira parte (26m). Haris Tabakovic ainda reduziu para o Borussia M´gladbach aos 33 minutos.

Rani Khedira fechou as contas do jogo (81m), Com este triunfo (3-1), o União de Berlim assume, para já, a sétima posição, com dez pontos. Borussia M´gladbach, por sua vez, continua sem vencer e assume a 18.ª e última posição, com apenas três pontos. 

 

RELACIONADOS
Espanha: capitães ameaçam deixar de jogar em protesto contra o Plano Miami
Emirados: Shabab Al Ahli de Paulo Sousa empata e segue no quarto lugar
VÍDEO: PSG arranca empate com o Estrasburgo num jogo de loucos
Sérgio Conceição: «Precisamos mudar muitas coisas, espírito não é suficiente»