Alemanha: União de Berlim de Diogo Leite volta aos triunfos
Defesa português foi titular na vitória (3-1) frente ao Borussia M´gladbach
O União de Berlim, com Diogo Leite a titular, venceu o Borussia M´gladbach por 3-1. Com este triunfo, a equipa do português regressou às vitórias depois de dois jogos sem vencer para a Liga alemã.
Danilho Doekhi, defesa neerlandês, inaugurou o marcador (3m) e bisou na partida ainda na primeira parte (26m). Haris Tabakovic ainda reduziu para o Borussia M´gladbach aos 33 minutos.
Rani Khedira fechou as contas do jogo (81m), Com este triunfo (3-1), o União de Berlim assume, para já, a sétima posição, com dez pontos. Borussia M´gladbach, por sua vez, continua sem vencer e assume a 18.ª e última posição, com apenas três pontos.
