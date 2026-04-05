Em domingo de Páscoa, a Bundesliga não pára. O Union Berlim de Diogo Leite recebeu o St Pauli, que está em zona de despromoção, e acabou por empatar a uma bola.

Mathias Pereira-Lage, extremo com dupla nacionalidade portuguesa e francesa, marcou o primeiro golo do jogo aos 25 minutos, num belo gesto técnico.

Ao início da segunda parte, Andrej Ilic empatou a partida na sequência de um canto, de cabeça. Já nos descontos, o capitão Jackson Irvine foi expulso por acumulação de amarelos.

O Union Berlim soma 32 pontos em décimo lugar da tabela, já o St. Pauli acumulou 25 pontos e é 16.º da classificação, em zona de despromoção.

No outro jogo do dia, Eintracht Frankfut e Colónia empataram a duas bolas, num encontro em que todos os golos surgiram na segunda parte.

Burkardt (66m) e Kalimueno (69m) deram vantagem à formação da casa, no entanto, logo depois Kaminski (70m) reduziu para o Colónia. Aos 83 minutos foi a vez de Castro-Montes faturar e fechar o resultado num empate 2-2.

Com este resultado, o Eintracht Frankfurt segue no sétimo lugar, com 39 pontos, já o Colónia está no perigoso 15.º lugar, logo acima da zona de despromoção, com 27 pontos.