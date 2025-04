Tarde de muito futebol na Alemanha. O Union Berlim empatou fora de casa diante do Bayer Leverkusen, a zeros, e deu uma 'machadada' nas aspirações dos farmacêuticos ao título.

Diogo Leite foi titular no trio defensivo da equipa forasteira, tendo completado os noventa minutos. Já a equipa de Xabi Alonso fez uma exibição habitual, com bastante domínio de posse de bola e mais remates do que os berlinenses.

No entanto, os farmacêuticos tiveram muitas dificuldades em criar chances efetivas de perigo e pagaram caro por isso. Perderam a hipótese de somar três pontos e assim permitem ao Bayern Munique alargar a vantagem caso, os bávaros vençam ou empatem diante do Borussia Dortmund.

Alejandro Grimaldo foi titular pelo Bayer Leverkusen. A equipa fica com 63 pontos, a cinco do líder. Já o Union Berlim é 13.º, não perdendo há cinco jogos.

Noutros duelos da tarde, o ex-Vizela Samuel Essende marcou o primeiro golo do triunfo do Augsburgo, em casa do Bochum (2-1). O Bochum está em zona de despromoção e o Augsburgo situa-se no meio da tabela.

O Hoffenheim bateu o Mainz por 2-0, com o croata Andrej Kramaric em grande evidência - bisou. O St. Pauli bateu o Kiel por 2-1. O mesmo resultado com que o Friburgo venceu o Monchengladbach, num duelo entre o sexto e sétimo classificados da Liga alemã.