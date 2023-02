O Union Berlim não aproveitou a derrota do Bayern Munique e empatou sem golos frente ao Schalke 04, desperdiçando a possibilidade de se isolar no comando da Bundesliga.



Sem Diogo Leite, a equipa da capital alemã criou, na primeira parte, a melhor ocasião para marcar, mas Danilho Doekhi não conseguiu encontrar o fundo da baliza contrária.



Apesar do empate, o Union igualou o Bayern Munique no topo da classificação, ambas as equipas têm 43 pontos e ainda podem ser alcançadas pelo Borussia Dortmund. Na próxima semana há um Bayern-Union, na Baviera.



Classificação da Bundesliga