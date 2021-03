André Silva está a voar! O internacional português marcou dois golos na goleada de 5-2 aplicada pelo Eintracht Frankfurt ao Union Berlim, numa partida da 26.ª jornada da Bundesliga.



Logo aos dois minutos, o avançado recebeu de Kostic e empurrou para o fundo da baliza contrária. Os forasteiros reagiram e igualaram a contenda por Max Kruse (7m). O conjunto de Adi Hutter recolocou-se em vantagem graças a um autogolo de Andrich aos 35 minutos. Volvidos quatro minutos, André Silva assistiu Kostic para o 3-1 e fez ele próprio o bis aos 41 minutos, chegando aos 21 golos na prova.



O melhor que o Union conseguiu foi reduzir por Max Kruse nos últimos segundos da primeira parte. Foi já sem o português em campo que o Eintracht chegou ao 5-1 final por Chandler.



Por sua vez, o Bayern Munique goleou o Estugarda por 4-0 a jogar com... menos um. Alphonso Davies foi expulso após recurso ao VAR ao minuto 12. Ainda assim, os campeões germânicos cilindraram o rival com quatro golos sem resposta na primeira parte: Lewandowski fez um hat-trick e Gnabry anotou o outro tento.



Já o Borussia Dortmund, sem Raphael Guerreiro, voltou a desiludir ao empatar a duas bolas em Colónia. Haaland foi, uma vez mais, a figura do encontro. O norueguês abriu o marcador logo aos quatro minutos e salvou um ponto para a sua equipa com mais um golo nos descontos.



Por último, o Wolfsburgo manteve o terceiro lugar ao vencer na casa do Werder Bremen por 2-1.



O Bayern lidera com 61 pontos, seguido do Leipzig com 57 e do Wolfsburgo com 51. Por sua vez, o Dortmund é quinto, atrás do Eintracht Frankfurt.



Veja os golos de André Silva nos vídeos associados ao artigo.