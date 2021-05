André Silva está a fazer uma excelente época no Eintracht Frankfurt. O internacional português chegou aos 27 golos na Bundesliga no passado fim de semana e está apenas dois de Messi e Ronaldo, embora distante de Lewandowski.



O avançado considerou um grande feito estar entre os melhores marcadores do campeonato alemão e da Europa, ainda que tenha lamentado a eficácia do avançado polaco do Bayern Munique.



«A sensação é grande estar no Eintracht, não é um clube que luta pela Champions e que luta pelos melhores marcadores, acho que é um grande feito. Por isso, sinto-me orgulhoso e sinto que, no meu caminho, as coisas estão a correr bem, o que eu ambiciono para mim, estou a conseguir desfrutar de tudo. Sinto-me muito bem. Em relação ao Lewandowski, já sabemos da qualidade que tem. Tenho pena que o Bayern tenha essa qualidade e que também tenham muitas oportunidades e que ele seja letal em frente à baliza, o que complica um bocado o trabalho ao Eintracht e a mim. Faz as coisas não serem tão chamativas neste caso, porque se agora o Lewandowski não tivesse 39 golos [ndr: tem 40 golos], creio eu, era eu e o Haaland que estaríamos a disputar. Mas faz parte do futebol e ele merece estar nesse patamar, acho que o mais importante é focar-me em mim, tentar fazer o meu melhor e é o que eu estou a fazer», referiu, em entrevista à Eleven Sports.



O jogador de 25 anos abordou ainda a saída de Adi Hutter, técnico que vai orientar o Borussia Monchengladbach na próxima temporada. O anúncio da decisão tomada pelo treinador austríaco foi tornada pública em vésperas do duelo entre as duas equipas e que acabou com a vitória do Gladbach (4-0).



«Como pudemos ver no jogo com o Mönchengladbach, as coisas não correram bem para nós e nessa semana, a notícia saiu, se tivéssemos ganho, as coisas poderiam ter sido diferentes, mas foi o que aconteceu, não foi uma semana boa devido ao resultado que tivemos, mas acontece e no futebol podemos perder ou podemos ganhar, sabemos o que risco que temos. Acima de tudo somos todos profissionais, tentamos fazer melhor e tentamos parar as situações porque o que queremos é dar o máximo pelo Eintracht, é trazer vitórias e os três pontos para casa. Acho que o resto faz parte do futebol, mas até ao final da época todos estamos com a cabeça aqui e todos estamos a lutar ao máximo para que as coisas corram bem», afirmou.



A uma jornada do final da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt já sabe que vai terminar no quinto lugar, fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.