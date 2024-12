Por fim, André Silva anotou o primeiro golo na época 2024/25. O avançado saltou do banco aos 63 minutos e fechou a vitória do Leipzig (2-0) na visita ao terreno do Holstein Kiel.



O conjunto de Marco Rose chegou ao intervalo a ganhar pela margem mínima graças a um golo do prodígio Benjamin Šeško, à passagem do minuto 27. Na segunda metade, o internacional português fez o 2-0, de penálti, seis minutos depois de ter entrado.



Depois de uma série negativa, o Leipzig voltou aos triunfos na Bundesliga (já tinha triunfado na Taça a meio da semana) e subiu à condição ao quarto posto. «Die Roten» aproximaram-se assim do Eintracht Frankfurt, segundo colocado, que não foi além de uma empate (2-2) na receção ao Augsburgo.



Já o Bayern Munique, com Guerreiro de início e sem o lesionado Palhinha, apanhou um susto frente ao Heidenheim, mas acabou por ganhar por 4-2. De resot, os bávaros marcaram cedo por Upamecano a passe de Kimmich. Adivinhava-se uma tarde (mais uma) tranquila para o emblema da Baviera.



Porém, no arranque da segunda metade, Upamecano e Davies atrapalharam-se e deixaram a bola em Honsak que, em antecipação ao guarda-redes Peretz, igualou a contenda.



Kompany não esperou mais e lançou Jamal Musiala no minuto seguinte (52m) e o jovem talentoso alemão marcou aos 59 minutos, devolvendo a vantagem à formação visitada com um pontapé colocadíssimo à entrada da área.



O Bayern apenas respirou de alívio aos 84 minutos graças a um golo de Goretzka e nos descontos, Guerreiro assistiu Musiala para o 4-2 final.



Já o Bayer Leverkusen bateu o St. Pauli por 2-1. Fruto de uma entrada muito forte no jogo, campeão chegou ao intervalo com uma vantagem de dois golos assinados por Wirtz (6m) e Tah (21m). No entanto, o conjunto de Alonso fartou-se de desperdiçar ocasiões para marcar e acabou o encontro a sofrer depois de a equipa de Hamburgo ter reduzido por Guilavogui (84m).



Apesar de duas aproximações perigosas à baliza de Hrádecky, o Bayer segurou o triunfo.



Nota ainda para o triunfo por 1-0 do Werder Bremen em casa do Bochum.

Classificação da Bundesliga