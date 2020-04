Os dirigentes, equipa técnica e jogadores do Eintracht Frankfurt decidiram renunciar a 20 por cento dos respetivos salários nos meses de abril, maio e junho. A confirmação foi feita esta quinta-feira pelo emblema alemão, no qual atuam os portugueses André Silva e Gonçalo Paciência e o ex-Sportin Bas Dost.

Em comunicado, o Eintracht informa também que «cerca de um terço dos funcionários da AG [sociedade anónima desportiva] e do clube vai entrar em trabalho de curta duração», sendo que os restantes elementos do «corpo de trabalho renunciam voluntariamente ao salário», no meio da crise económica provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Em declarações aos canais do clube, o diretor desportivo, Fredi Bobic, que integra o Conselho de Administração, refere que os «jogadores já tinham sinalizado a sua disposição no início da crise».

Um dos outros três membros do Conselho de Administração, Oliver Frankenbach, afirmou que esta medida tem em si 15 milhões de euros decisivos nas contas do clube. «Juntamente com o alívio do trabalho de curta duração em parte da empresa, a renúncia solidária e voluntária de salários e outras medidas complementares, conseguimos suprir essa lacuna de curto prazo de pelo menos 15 milhões de euros, o que resulta do facto de que os jogos em falta provavelmente ocorrerão sem espetadores», sublinhou.