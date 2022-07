O avançado português André Silva está a cumprir a segunda temporada ao serviço dos alemães do RB Leipzig, após ter representado por dois anos o Eintracht Frankfurt, também da Alemanha.

Em entrevista à Eleven, o internacional português revela que com as saídas de Lewandowski e Haaland do campeonato alemão vai procurar fazer uma temporada ao nível que teve há dois anos, em que só ficou atrás do ponta-de-lança polaco na lista de melhores marcadores.

«Se é mais fácil sem o Lewandowski e o Haaland? Não sei, porque o ano passado houve muitos goleadores na Bundesliga. A verdade é que, se há dois anos, se o Lewandowski já não estivesse aqui, se calhar eu tinha sido o melhor marcador, mas isso já é passado. Agora tenho de tentar fazer uma época como fiz há dois anos», contou o jogador de 26 anos.

Vencedor da Taça da Alemanha na temporada passada, André Silva vai defrontar o Bayern, campeão alemão, este sábado, encontro a contar para a Supertaça da Alemanha.