Antes do jogo da Bundesliga entre Colónia e Wolfsburgo, na sexta-feira à noite, o árbitro amador Pascal Kaiser pediu o namorado Moritz em casamento. O pedido foi feito com acesso ao microfone do estádio, no âmbito do Dia da Diversidade promovido pelo Colónia.

Kaiser, que apita até ao nível das competições regionais, é uma das poucas pessoas que assumiu a bissexualidade no futebol alemão. Fê-lo em 2022.

«Não quero esconder-me. Quer ser visível, não de forma barulhenta ou provocadora, mas honesta. Quero que todos vejam que amo esta pessoa. Um homem», disse Kaiser aos meios do clube, já depois de pedir o companheiro em casamento.

A noite foi marcada pela diversidade. Os quatro holofotes do estádio foram iluminados com as cores do arco-íris e o Colónia vestiu camisolas especiais, além da promoção deste pedido da casamento.

Coincidência ou não, o Colónia acabou por vencer 1-0 o Wolfsburgo em jogo da 20.ª jornada da Bundesliga.