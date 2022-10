O avançado Sardar Azmoun vai desfalcar Bayer Leverkusen entre seis a oito semanas, anunciou esta quinta-feira o clube alemão.

O jogador de 27 anos sofreu uma lesão muscular no gémeo da perna direita durante o aquecimento do jogo desta terça-feira, no Estádio do Dragão. Ainda assim, ficou assim no banco de suplentes e não foi utilizado.

Azmoun será baixa certa frente o FC Porto, na próxima semana, na 4.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.