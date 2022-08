O Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, bateu o Mainz este sábado por 3-0, na quarta jornada da Bundesliga.

A jogar na condição de visitante, os farmacêuticos adiantaram-se no marcador aos 29 minutos com um golo apontado por Exequiel Palacios. Dez minutos mais tarde, o defesa Jeremie Frimpong dilatou a vantagem, tendo bisado três minutos depois e estabelecendo o resultado final.

O Bayer Leverkusen consegue a assim a sua primeira vitória, após ter perdido os primeiro jogos do campeonato e ter sido eliminado precocemente na Taça da Alemanha.

Nos outros jogos da jornada, destaque para o Union Berlim, adversário do Sporting Braga na Liga Europa, que goleou o Schalke por 6-1. Com Diogo Leite no formação titular, o emblema da capital alemã continua o bom início de campeonato com três vitórias e um empate.

Já o RB Leipzig do português André Silva venceu o Wolfsburgo por 2-0. Com o internacional português no onze inicial, Christopher Nkunku foi o autor dos tentos da partida.

O Borussia Dortmund, do português Raphael Guerreiro, foi a Berlim vencer o Hertha por 1-0, com um golo apontado por Modeste aos 32 minutos.

O Hoffenheim, que não contou com Eduardo Quaresma nos eleitos, venceu o Augsburgo por uma bola a zero, Dennis Geiger apontou o golo aos 39 minutos da partida.