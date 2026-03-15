O Estugarda, adversário do FC Porto dos «oitavos» da Liga Europa, venceu o Leipzig por 1-0 e igualou, pontualmente, o terceiro lugar da Bundesliga.

O único golo da partida surgiu no início da segunda parte e foi uma oferta inacreditável: o guarda-redes Maarten Vandevoordt queria sair a jogar mas fez um passe terrível, que colocou a bola nos pés de Fuhrich, que assistiu Undav para um golo fácil.

Undav que, recorde-se, já tinha marcado na primeira mão dos oitavos de final, frente aos azuis e brancos: o avançado alemão anda de pé quente e voltou a marcar.

Na próxima quinta-feira, a formação alemã desloca-se ao Estádio do Dragão para a segunda mão da eliminatória da Liga Europa. Pode acompanhar o jogo de todas as decisões no Maisfutebol, ao minuto.

Com este resultado, o Estugarda mantém-se no quarto lugar da Bundesliga e iguala, com 50 pontos, o Hoffenheim que é terceiro. O Leipzig, por sua vez, é quinto classificado, com 47 pontos.