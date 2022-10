Na estreia de Xabi Alonso no comando técnico, o Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, goleou o Schalke (4-0), em jogo da nona jornada do campeonato alemão.

Ao intervalo, os farmacêuticos já venciam por 2-0 na BayArena, com golos de Moussa Diaby (38m) e Jeremie Frimpong (41m). Na segunda parte, o lateral-direito bisou (53m), enquanto Paulinho estabeleceu o resultado final cima dos 90, apenas dois minutos depois de ter entrado.

Com este triunfo, o Leverkusen, que recebe o FC Porto na quarta-feira, subiu ao 14.º posto, com oito pontos. O Schalke segue, à condição, no antepenúltimo lugar, com seis.

O Leipzig, com André Silva a ser lançado aos 73 minutos, empatou a uma bola no reduto do Mainz. Ingvartsen adiantou os anfitriões aos 45 minutos e Nkunku fixou a igualdade, aos 80. As duas equipas somam 12 pontos na Bundesliga, com o Leipzig a figurar na 10.ª posição e o Mainz na 12.ª.

Também na tarde deste sábado, o Augsburgo recebeu e empatou com o Wolfsburgo (1-1). Yannick Gerhardt (27m) adiantou os forasteiros, mas Robert Gummy foi o autor do golo da igualdade, aos 55 minutos.

O Augsburgo é nono colocado (13 pontos) e o Wolfsburgo segue na 13.ª posição (nove pontos).

No resultado mais surpreendente da tarde, o «lanterna vermelha» Bochum recebeu e derrotou o Frankfurt, por 3-0. Os golos surgiram na segunda parte, por Hofmann (71m), Ndicka (88m, auto-golo) e Forster (90+1m).

O Frankfurt é sétimo classificado, com 14 pontos, enquanto o Bochum soma apenas quatro.