O Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto nos 16 avos de final da Liga Europa, somou este domingo a terceira vitória consecutiva na Bundesliga.

Os farmacêuticos bateram em casa o agora «laterna vermelha» Fortuna Dusseldorf por 3-0.

Kai Havertz inaugurou o marcador com um golpe de cabeça aos 40 minutos, Lars fez o 2-0 ao minuto 79 num desvio oportuno ao segundo poste na sequência de um canto e Lucas Alario assinou o 3-0 final na conversão de uma grande penalidade já perto do tempo de compensação.

Com este resultado, o Bayer Leverkusen sobe do sexto para o quinto lugar na Bundesliga, com 34 pontos, menos seis do que o líder Leipzig.