O Leipzig, adversário do Tottenham de José Mourinho na Liga dos Campeões, não facilitou no regresso ao campeonato alemão e venceu este sábado o Schalke 04 por 5-0, em Gelsenkirchen, no duelo da 23.ª jornada

Logo aos 53 segundos, Sabitzer arrancou um pontapé soberbo de fora da área para o primeiro golo do jogo, que fez a diferença até ao intervalo e até ao minuto 61, altura em que Timo Werner assinou o 0-2 no marcador, com um pontapé cruzado na área.

Aos 68 minutos, a canto de Nkunku, Halstenberg fez o 0-3 de cabeça. Já nos últimos minutos, Angeliño, com um remate cruzado de pé esquerdo na área, fez o 0-4 aos 80 e Forsberg o 0-5 final, aos 89 minutos, com um remate frontal na área.

O Leipzig, que reencontra Mourinho na Alemanha, a 10 de março, para a segunda mão dos oitavos de final da prova europeia, continua no segundo lugar, a um ponto do líder Bayern de Munique: tem 48 pontos, para 49 dos bávaros. Em terceiro lugar segue o Borussia Dortmund, que venceu já este sábado em Bremen: tem 45 pontos.

Foi a terceira vitória consecutiva em jogos oficiais, todas sem sofrer golos. Antes do Tottenham (0-1) e do Schalke 04, o Leipzig tinha batido o Werder Bremen, por 3-0.

