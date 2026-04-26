O Friburgo, adversário do Sp. Braga nas meias-finais da Liga Europa, foi goleado pelo Dortmund (4-0), em jogo a contar para a 31.ª jornada da liga alemã.

Numa primeira parte totalmente avassaladora por parte da formação de Fábio Silva, Max Beier abriu a contagem do marcador aos oito minutos. Aos 14 minutos, Brandt assistiu Guirassy e o avançado não desperdiçou. Com este golo, o jogador de 29 anos chegou aos 20 golos na temporada.

O Friburgo, incapaz de conter a avalanche ofensiva do Dortmund, acabou por sofrer o 3-0 perto do intervalo. Bensebaini, assistido por Ryerson, ampliou a vantagem.

No segundo tempo, e num jogo de sentido único, houve ainda tempo para um golo português. Fábio Silva, que havia entrado no jogo aos 84 minutos para o lugar de Guirassy, só precisou de três minutos dentro de campo para sentenciar a partida em 4-0 (87m).

Com este resultado, o Dortmund mantém o segundo lugar, com 67 pontos. O Friburgo, por sua vez, é oitavo classificado, com 43 pontos.