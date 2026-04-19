O Friburgo, adversário do Sporting de Braga nas meias-finais da Liga Europa, venceu o Heidenheim por 2-1, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga alemã.

Numa primeira parte com poucas incidências, Manzambi abriu o marcador aos 24 minutos. O resultado não se alterou até ao final dos 45 minutos e os adversários da turma de Carlos Vicens foram a vencer para o descanso.

No segundo tempo, o Heidenheim, último classificado, chegou à igualdade. Zivzivadze, assistido por Honsak, fez o 1-1 aos 58 minutos. A sete minutos dos 90, Griffo encontrou Eggestein e o médio alemão não desperdiçou a oportunidade de fazer o tento da vitória.

Com este resultado, o Friburgo ocupa o sétimo lugar, com 43 pontos. O Heidenheim, por sua vez, permanece no último lugar da Bundesliga, com apenas 19 pontos.