O Estugarda apurou-se, na noite desta quinta-feira, para a final da Taça da Alemanha, ao eliminar o Friburgo (adversário do Sp. Braga nas meias-finais da Liga Europa), com uma vitória por 2-1 no prolongamento.

O Friburgo até conseguiu chegar à vantagem, com um golo de Max Eggestein, aos 28 minutos, que fez a diferença na primeira parte.

Já na segunda parte, o Estugarda viu um golo ser-lhe anulado, por fora de jogo de Angelo Stiller, aos 61 minutos. Porém, Deniz Undav conseguiu mesmo o 1-1 aos 70 minutos, resultado que se confirmou ao fim do tempo regulamentar.

E, já quando cheirava a penáltis, o português Tiago Tomás, que entrou para o lugar de Demirovic no início do prolongamento, resolveu o jogo aos 119 minutos. Após cruzamento de Bouanani, o avançado português desviou de forma hábil para um golaço de calcanhar.

Na final, agendada para 23 de maio, o Estugarda defronta o Bayern Munique, que na quarta-feira venceu o Bayer Leverkusen por 2-0.