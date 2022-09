Três dias após a derrota diante do Sp. Braga para a Liga Europa, o Union Berlim recebeu e derrotou o Wolfsburgo por 2-1 e segurou a liderança da Bundesliga que detinha à entrada para a 7.ª jornada.

Jordan Pefok (54m) e Sheraldo Becker (77m) marcaram os golos da equipa da capital, que teve Diogo Leite em campo os 90 minutos. Do lado do Wolfsburgo, o ex-Benfica Luca Waldschmidt atuou de início, tendo saído à hora de jogo.

O Union Berlim soma 17 pontos na Liga alemã, mais dois do que o Borussia Dortmund, que após a vitória sobre o Schalke 04 na véspera tinha ascendido, ainda que à condição, ao topo da tabela.

O Malmo, também adversário do Sp. Braga no Grupo D da Liga Europa, bateu o Helsingborg por 2-1 fora de portas: Sejdiu (17m) e Hadzikadunic (63m) fizeram os golos do Malmo, que está no 5.º lugar do campeonato sueco.

Destaque ainda para o St. Gilloise, que venceu fora o Eupen por 2-1 na 9.ª jornada da Liga belga. O próximo adversário dos arsenalistas na segunda competição de clubes da UEFA chegou à vitória já em tempo de compensaçâo, numa altura em que jogava em superioridade numérica. Adingra inaugurou o marcador para os visitantes (8m), mas Lambert empatou aos 18 minutos. O marcador não sofreu alterações até que ao minuto 90+2 Boniface fez o 2-1 final para o St. Gilloise, que está na 5.ª posição do campeonato com 16 pontos, menos 11 do que o líder Antuérpia, que venceu todos os jogos que realizou.