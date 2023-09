Depois de uma época de excelência, o Union Berlim está a passar por dificuldades neste início de 2023/24.



O conjunto de Berlim sofreu a quarta derrota seguida em todas as competições na receção ao Hoffenheim (2-0). Com Diogo Leite de início, o adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões viu os forasteiros marcaram dois golos entre os 22 e os 38 minutos da primeira: primeiro foi Kramaric, de penálti, e depois Maximilian Beier.



Com esta derrota o Union ocupa o 9.º posto da Bundesliga com seis pontos em cinco jogos enquanto o Hoffenheim ocupa um surpreendente segudno lugar em igualdade pontual com Estugarda e Leipzig.



Leia também: 7-0! Bayern esmaga Bochum de Paciência, Leipzig e Dortmund vencem