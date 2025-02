O Borussia Dortmund, adversário do Sporting no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, demitiu o diretor técnico, Sven Mislintat. Numa nota publicada nas redes oficiais do clube alemão é explicado que foi o diretor desportivo, Lars Ricken, quem comunicou a decisão, pessoalmente, ao antigo funcionário.

Sven Mislintat regressou a Dortmund há apenas nove meses, com a missão de supervisionar a construção do plantel, então, às ordens de Nuri Sahin.

Uma primeira metade de temporada muito abaixo do esperado (o Borussia é apenas 11.º classificado na Bundesliga) conduziu, primeiro, à saída do técnico, substituído por Niko Kovac, e, agora, do diretor técnico.

No sábado, o Borussia Dortmund defronta o Estugarda (14:30), para a 21.ª jornada da Liga alemã. O jogo antecede a visita a Lisboa para iniciar o play-off da Champions com o Sporting, cuja primeira mão está agendada para a próxima terça-feira (20:00).