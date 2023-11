O Union Berlim anunciou este domingo a contratação do técnico Nenad Bjelica para orientar a sua equipa principal. O treinador croata, de 52 anos, esteve recentemente no Trabzonspor, da Turquia.

Bjelica dirigiu várias equipas na Áustria, no início da carreira, desde Kärnten, como treinador-jogador, até ao Aiustria de Viena, passando pelo Austria Lustenau e o Wolfsberger.

Teve ainda passagens pelo Spezia, de Itália e Lech Poznan, da Polónia, antes de voltar a casa para treinar o Dinamo Zagreb e o Osijek, rumando depois à Turquia .

«Com Nenad Bjelica, ganhámos um treinador experiente que trabalhou com sucesso em vários países. Ele tem uma ideia clara da forma como quer conduzir a nossa equipa e do tipo de futebol que esta deve jogar; confiamos-lhe a tarefa de a levar novamente ao sucesso», afirmou o presidente do Union, Dirk Zingler.

Como jogador, Bjelica foi um médio com carreira feita maioritariamente na Áustria, tendo passado uma temporada na Alemanha (no Kaiserslautern) onde agora regressa, como treinador.

«O Union é um clube muito bem gerido numa das principais ligas da Europa. A minha tarefa é tirar a equipa de uma fase difícil e fazer sobressair os seus pontos fortes. Estou ansioso por este desafio», assegurou Nenad Bjelica, explicando, depois, o tipo de futebol que quer colocar em prática: «Quero ver um futebol bem organizado, ativo e dominante e jogadores que estejam preparados para assumir responsabilidades. A partir de agora, vamos trabalhar juntos nesse sentido», afirmou.

Nenad Bjelica terá um adjunto croata, Danijel Jumic, mantendo-se, por enquanto, Marie-Louise Eta na equipa técnica.

O técnico Marco Grote, que assumiu a equipa após a saída do suíço Urs Fischer, regressa ao comando dos sub-19 do clube.