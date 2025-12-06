Atenção, Sporting: Kane salta do banco, faz hat trick e Bayern goleia
Bávaros continuam o passeio na liga alemã. Vitória por 5-0 frente ao Estugarda de Tiago Tomás, antes da receção aos leões
No último jogo antes da receção ao Sporting, o Bayern Munique deslocou-se ao terreno do Estugarda e goleou por 5-0, na 13.ª jornada do campeonato alemão.
Com Tiago Tomás suplente utilizado (entrou aos 74 minutos) nos anfitriões e Raphael Guerreiro a titular no lado visitante, os bávaros abriram o marcador aos 11 minutos, graças a um golaço de calcanhar de Konrad Laimer.
O Estugarda ainda teve um golo anulado por fora de jogo antes do intervalo, mas a equipa de Vincent Kompany não deu qualquer hipótese no segundo tempo.
Harry Kane foi lançado à hora de jogo e... marcou um hat trick. Aos 66 minutos, o avançado inglês arrancou com a bola desde a linha de meio-campo, percorreu vários metros e finalizou com um remate colocado. O segundo golo do ex-Tottenham foi de penálti, aos 82 minutos, após mão na bola de Lorenz Assignon, que impediu um golo cantado de Michael Olise. Mesmo ao cair do pano, Kane voltou a faturar, concluindo com sucesso um cruzamento de Olise (88m).
Pelo meio do hat trick do inglês, Josip Stanisic (78m) apontou o 3-0, num lance em que o guarda-redes do Estugarda deixou a bola escapar por entre as luvas.
O Bayern, que na próxima terça-feira recebe o Sporting para a Champions, continua o passeio no campeonato alemão e chega aos 37 pontos, mais 11 do que o segundo classificado, o Leipzig, que recebe o Frankfurt ainda este sábado (17h30).
Nos outros jogos que arrancaram ao início da tarde, Diogo Leite não saiu do banco na derrota do Union Berlim em casa do Wolfsburgo (3-1), o Leverkusen perdeu na visita ao Augsburgo (2-0), Colónia e St. Pauli empataram a um golo e o Heidenheim venceu na receção ao Friburgo (2-1).