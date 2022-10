O Eintracht Frankfurt venceu este sábado na visita ao terreno do Borussia Monchengladbach, por 3-1, em encontro da 11.ª jornada da Bundesliga.

Os adversários do Sporting na Liga dos Campeões colocaram-se em vantagem cedo com um golo de Lindstrom aos seis minutos. Ao minuto 29, Lenz bateu um pontapé de canto e Ebimbe subiu ao segundo andar para fazer o segundo da formação de Frankfurt. Antes do intervalo, Lindstrom bisa na partida com um excelente finalização.

Na segunda parte, aos 72 minutos, Marcus Thuram ainda reduziu para a equipa da casa, que contou com benfiquista Julian Weigl durante os 90 minutos.

Com este resultado, o Eintracht ascende ao quarto posto com 20 pontos, já o Monchengladbach é nono com 16.