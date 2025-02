O lateral-esquerdo Ramy Bensebaini e o médio Carney Chukwuemeka estiveram com o grupo no treino do Borussia Dortmund, na manhã desta terça-feira, na véspera da receção ao Sporting, para a 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Bensebaini tinha sido baixa na equipa para o jogo da 1.ª mão, em Alvalade, devido a uma distensão muscular, tendo também falhado a visita de sábado ao Bochum (derrota por 2-0), para a Bundesliga.

Já Chukwuemeka, que se estreou pelo Dortmund em Alvalade, ao entrar aos 85 minutos, foi baixa ante o Bochum, devido a um problema num joelho.

Resta perceber se, na quarta-feira, ambos poderão ir a jogo nos germânicos.

Baixa certa para o treinador croata Nico Kovac é o medio Felix Nmecha, ausente desde o final de janeiro, devido a lesão.

O Borussia Dortmund-Sporting está agendado para as 17h45 de quarta-feira. Os alemães têm uma vantagem de 3-0 na eliminatória, na sequência da vitória em Alvalade. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.