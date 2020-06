O Borussia Monchengladbach tem o quarto lugar em risco depois de perder em casa do Friburgo por 1-0, no jogo de abertura da 30.ª jornada da Liga.



O jogo ficou resolvido com um golo de Nils Petersen aos 58 minutos. O avançado antecipou-se à defesa contrário e desviou o cruzamento de Grifo para o fundo da baliza de Sommer.



Menos de dez minutos após o golo sofrido, o conjunto orientado por Marco Rose viu Alassane Plea ser expulso por acumulação de amarelos.

Assim, o Monchengladbach continua no quarto lugar com 56 pontos, em igualdade com o Bayer Leverkusen, quinto classificado, que esta ronda defronta o Bayern Munique. Por sua vez, o Friburgo chegou aos 41 pontos e subiu ao oitavo posto.